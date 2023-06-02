السومرية تنشر نتائج السادس الابتدائي تباعاً



السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة، نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي، تباعاً.

أضغط هنا . ويشهد رابط النتائج، زخماً كبيراً قد يضطرك إلى الانتظار قليلاً، للاطلاع



