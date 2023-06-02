14 محافظة تتجاوز درجة حرارتها الـ40 مئوية.. إليكم خارطة طقس العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائما جزئياً الى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في اقسامها الشرقية مسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأوضح، أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وواسط 43 وكربلاء المقدسة وبابل والنجف الاشرف، والقادسية والمثنى 44 أما محافظة البصرة فستكون درجات الحرارة 46 درجة مئوية، و45 درجة مئوية في ميسان وذي قار، و42 في ديالى والانبار وصلاح الدين، و41 في كركوك".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".ولفت الى أن "طقس يوم الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً الى غائم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعدا للغبار، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية من البلاد".