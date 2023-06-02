ممثلية الخريجين التربويين والإداريين في ميسان تطالب بالتعيين بصفة عقود

وقال ممثل الخريجين التربويين والإداريين من السنوات السابقة في محافظة ميسان محمد ماجد الساعدي لـ السومرية نيوز: "نحن شريحة الخريجين التربويين والإداريين من السنوات السابقة والحالية في محافظة ميسان منذ ثلاثة سنوات نتظاهر ونعتصم من أجل نيل ابسط حقوقنا وهو التعاقد معنا".وتابع: "منذ ما يقارب 60 يوم بعث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لجنة من مكتبه الخاص ومن وزارة التربية لجرد النقص الحاصل بمديرية تربية ميسان في كافة المدارس لمعرفة مدى الحاجة الى تعزيز المدارس من التربويين والإداريين".وأردف، "اتضح من خلال اللجنة التي شكلها ان عدد النص هو 16 ألف تربوي وإداري بحاجة الى مدارس المحافظة، وبعد رفع التقرير الى وزارة التربية خاطب وزير التربية رئيس الوزراء بكتاب رسمي والى الآن منذ 65 يوم لم نجد إجابة على كتابنا الخاص بالاحتياج الوظيفي لمديرية تربية ميسان".وأشار الساعدي الى انه "بعد محاولات من نواب محافظة ميسان للقاء رئيس الوزراء لكن دون جدوى نوجه رسالتنا ومناشدتنا الى رئيس الوزراء بالموافقة على كتاب الاحتياج الوظيفي الفعلي لمديرية تربية ميسان ليتسنى لنا سد الشاغر الحاصل بالمديرية بعقد لا يتجاوز راتبه 300 ألف دينار وهو ابسط حق من حقوق الدراسة والانتظار لسنوات".