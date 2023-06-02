تفويج اول وجبة من الحجاج عن طريق كمرك عرعر الحدودي.. مؤتمر صحفي مشترك (فيديو)



السومرية نيوز – محليات



اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، تفويج اول وجبة من الحجاج الى الديار المقدسة عبر مركز كمرك عرعر الحدودي، فيما عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ورئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي ومحافظ الانبار علي فرحان الدليمي، مؤتمراً صحفياً مشتركاً للتحدث عن التفويج البري.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "بحسب توجيهات مديرها العام المستشار حسن حمود العكيلي حثت الهيئة موظفي المركز على تقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات للحجاج حيث تمت الإجراءات تحت اشراف مدير كمرك المنطقة الغربية مع الدقة المطلوبة لتسريع مغادرة الحجاج الى الجانب السعودي".

بدورها، أعلنت هيئج الحج، أن 60 حافلة تقل 1439 حاجا عراقيا غادروا منفذ عرعر الحدودي باتجاه المدينة المنورة.

*تفاصيل المؤتمر الصحفي

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عن انتشار واسع للقوات الامنية على الطريق البري للحجاج العراقيين المؤدي إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير مع كل من رئيس هيئة الحج سامي المسعودي، ومحافظ الأنبار علي فرحان خلال انطلاق الطلائع الأولى لعملية تفويج الحجاج العراقيين إلى مكة عن طريق البر.



وقال الوزير خلال المؤتمر، إن الاجراءات الأمنية المتخذة في تأمين الطريق متكاملة، وهناك انتشار واسع للقطعات الأمينة، وقد تم تعزيزها بقطعات إضافية لحماية الطريق الممتد من النخيب باتجاه عرعر، ومن الكربلاء باتجاه النخيب، مؤكدا أن "الطرق سالكة على مدار 24 ساعة باليوم لتنقل قوافل الحجاج".



وأضاف أن الإجراءات المتخذة في داخل المنفذ الحدودي من ناحية تعزيز كوادر عناصر ضباط الجوازات والإقامة، وهم متواجدون لساعات اضافية، وكذلك تمت مضاعفة أعداد الحجاج خلال عملية خروجهم باتجاه منفذ عرعر السعودي، مشيرا إلى أن عملية التفويج ستتواصل لغاية الـ11 من شهر حزيران الجاري.



بدوره قال رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي في المؤتمر، إن دولة العراق تكاد تكون الدولة الأولى في تفويج الحجاج والمعتمرين إلى أراضي المملكة العربية السعودية، مبينا أن هذا اليوم هو اليوم الأولى لعملية التفويج والتي ستستمر لمدة 10 أيام ومن محافظات البلاد كافة.

ونوه إلى أن الذي يميز هذا العام أنه لأول مرة يتم تفويج حجاج إقليم كوردستان عبر المنفذ البري سابقا كان يتم تفويجهم عبر المنافذ الجوية، مردفا بالقول: إن الإقليم سيكون له حصة من الآن وصاعاداً في منفذ البر.



كما أشار المسعودي إلى أن الحج البري له مميزات كبيرة، وترغبه الكثير من المحافظات كالأنبار، وكربلاء، والسماوة، موضحا ان هذه المميزات تتمثل بالتفويج العكسي سهولة الذهاب، وانسيابية الحج.



وتابع إنه "سيتم في الأيام القادمة تفويج 40 بالمئة من المجموع الكلي للحجاج العراقيين عبر البر، والـ 60 بالمئة من النسبة سيتم تفويجهم عبر المنفذ الجوي.



أما رئيس الحكومة المحلية في محافظة الانبار فقد قال في المؤتمر ذاته، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بأن تكون إجراءات عملية التفويج مبسطة وسريعة جداً، مؤكدا استعداد مفاصل الدولة كافة بهذا الشأن. وأضاف أن الحكومة المحلية في الأنبار جاهزة لتقديم الخدمات كافة إلى الحجاج العراقيين.

وفي وقت سابق، وصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الى منفذ عرعر الحدودي للإشراف على تفويج الحجاج.



وذكر بيان للوزارة تلقته السومرية نيوز أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وصل صباح اليوم الى منفذ عرعر الحدودي على رأس وفد كبير ضم رئيس هيئة الحج والعمرة ونائب قائد العمليات المشتركة ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات وقائد القوات البرية".

واضاف ان "الزيارة تهدف الى الاطلاع الميداني على تنفيذ خطة تأمين قوافل الحجاج المتوجهين الى الديار المقدسة براً عبر منفذ عرعر الحدودي ومتابعة الخدمات المقدمة لهم من نقطة انطلاقهم الى مغادرتهم أرض الوطن".

وتابع ان "الوفد زار أيضا المقر المسيطر في النخيب الذي يضم جميع الجهات الأمنية والخدمية والذي يشرف على تأمين حماية قوافل الحجاج"، مبينا ان "قائد المقر المسيطر قدم ايجازاً عن تنفيذ خطة حماية القوافل البرية وقوافل الخدمة المتوجهة الى الديار المقدسة".



واشار الى ان "قطعات إضافية من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وصلت القاطع لتعزيز الوضع الأمني والمشاركة في تأمين طريق كربلاء النخيب عرعر على مدار 24 ساعة".





