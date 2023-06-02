تلكؤ في إنجاز مشروع إنشاء صالات للعمليات بــ4 مليارات في البصرة

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة كشفت عن تلكؤ الشركة المُنفِّذة لمشروع إنشاء صالات عمليَّاتٍ في مستشفى الفيحاء العام الذي خُصِّصَ له مبلغٌ قدره (3,773,582,000) مليارات دينارٍ؛ ممَّا أدَّى إلى عدم استفادة المرضى المراجعين منه؛ بالرغم من الحاجة الضروريَّـة له".وأشارت إلى "مُخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته جامعة البصرة لإنشاء مطعمٍ ومسبحٍ وقاعة مناسباتٍ على أرضٍ تبلغ مساحتها (5000م2) تابعة للجامعة، مُوضحةً أنَّ المُخالفات تمثَّلت بإبرام العقد من قبل رئيس الجامعة وليس من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج ثلاثة مشاريع في عقدٍ واحدٍ، فضلاً عن أنَّ العقد الذي تصل مُدَّته إلى (10) سنواتٍ ببدل إيجارٍ قدره (70,000,000) مليون دينارٍ فقط، بعيدٌ عن التخصُّص العلميّ للجامعة".وتابعت الدائرة، أنَّ "ملاكات المُديريَّة ضبطت مُتَّهمين قاما بالتجاوز على عقارٍ عائدٍ للدولة، واستخدامه كساحةٍ لوقوف السيَّارات وجبايــة الأموال لمنفعتهما الشخـصيَّة، دون وجود مُوافقاتٍ أو عقدٍ من مُديريَّة البلديَّة، وتمَّ ضبط دفاتر وصولاتٍ وسجلاتٍ بحـوزتـهــم، مُضـيفــةً إنَّه تـمَّ ضبـط المعــاون الإداري لأحـد المراكـز الـصحـيَّة؛ لـقيامه بصرف مبالغ صيانة مطافئ الحريق الخاصَّة بالمركز بموجب وصولاتٍ مُزوَّرةٍ عائدةٍ لإحدى الورش الفنيَّة المُغلقة منذُ أربع سنواتٍ".وفي الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الجنوب - فرع شمال البصرة، أشار البيان، إلى أنه "تمَّ ضبط (6) مستندات صرفٍ خاصَّةٍ بتجهيز موادّ كهربائيَّةٍ بعد ملاحظة مغالاةٍ في عمليَّة شرائها التي اقتصرت على مكتبين فقط، أمَّا في مُديريَّة البلديَّة فقد تمَّ ضبط قوائم صرف مبالغ الساعات الإضافيَّـة للأشهر (كانون الثاني – شباط – آذار 2023) للمُوظَّفين في مقرّ المُديريَّة والشعب التابعة لها،أثر كشف تلاعبٍ في صرف المبالغ، وشمول مُوظَّفين لا يعملون خارج أوقات الدوام الرسميّ".