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الحج والعمرة تؤكد جاهزية منفذ عرعر لاستقبال الحجاج
محليات
2023-06-02 | 14:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
649 مشاهدة
أكد رئيس هيئة الحج والعمرة، سامي المسعودي، اليوم الجمعة، جاهزية منفذ عرعر لاستقبال الحجاج.
وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس هيئة الحج والعمرة زار منفذ عرعر الحدودي للاطلاع على الاجراءات والتسهيلات المقدمة لحجاج بيت الله من حيث التنظيم والتفتيش والخدمات وتامين الطريق".
مشيرة الى، ان "اليوم انطلقت اولى قوافل الحجاج برا".
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