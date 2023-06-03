بينها تحديث المناهج وانهاء الدوام المزدوج.. الحكيم يوجه 5 دعوات لوزارة التربية

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد أن استمعنا من وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، إلى خطط الوزارة للعام القادم وآلية سير الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية، شددنا خلال اللقاء على ضرورة توفير بيئة مثالية للامتحانات بالتعاون مع باقي المؤسسات".وبحسب البيان، أكد الحكيم "أهمية تطوير المؤسسة التربوية في أركانها الثلاثة (المعلم، الطالب، المدرسة")"، مشيراً الى "ضرورة تدريب المعلمين بشكل مستمر تماشيا مع التطور التكنولوجي الحاصل والاهتمام بالطلبة عبر رفع كفاءة المناهج".ودعا رئيس تيار الحكمة، إلى "تحديث المناهج بما ينسجم مع إدارة التنوع في العراق وغرس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما دعا إلى "الاهتمام بالبنى التحتية للمؤسسات التعليمية كبناء وإعادة إعمار المدراس وإنهاء الدوام المزدوج ورفد المدارس باحتياجاتها من المستلزمات والمختبرات وغيرها".