الحسناوي يصدر توجيهاً يخص تأهيل وإنجاز المشاريع الصحية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحسناوي ترأس اجتماعا موسعا مع دوائر مركز الوزارة وبغداد والمحافظات بحضور مديري اقسام الصيدلة والهندسة".وأضافت: "تم خلال الاجتماع مناقشة متابعة تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي وتوجيهات الوزارة"، مؤكداً وزير الصحة "أهمية تأهيل وإنجاز المشاريع الصحية وافتتاحها بأقرب وقت ممكن لتعزيز الخدمات الصحية في عموم البلاد".ووجه الحسناوي، بـ "إعداد خطة من قبل كل دائرة لتقدير احتياجات القطاع الصحي وأولوياته ومتابعة احتياجات المؤسسات الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة ومتابعة التجهيز".