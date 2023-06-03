تنويه بشأن قطع المياه عن منطقة بغدادية

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "دائرة ماء بغداد ستعمل على قطع الماء عن المحلات الفردية بمنطقة الزعفرانية من الساعة ٣ فجراً لغاية الساعة ١٠ صباحاً ليوم غد الاحد ٤-٦-٢٠٢٣ لوجود اعمال صيانة بمشروع ماء الرشيد".وأتمت: "راجين تخزين الماء من الان لحين عودته بشكل طبيعي في الموعد المحدد أعلاه".