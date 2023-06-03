الحج والعمرة تعلن ارتفاع عدد الحجاج العراقيين الواصلين للمدينة المنورة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عدد الحجاج العراقيين الواصلين للمدينة المنورة ارتفع الى 6937 حاجا منهم 5499 جوا و 1438 برا".وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الحج والعمرة، استعدادها لإرسال 37 الف عراقي، لأداء مناسك الحج هذا العام.