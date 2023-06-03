السامرائي: هناك أهمية كبرى بفتح التعاون المشترك مع بريطانيا

أكد رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي، السبت، وجود أهمية كبرى في فتح التعاون المشترك مع بريطانيا في المجالات كافة.

وقال تحالف العزم في بيان، إن رئيسه "استقبل السفير البريطاني برايسون ريتشاردسون لدى العراق، اليوم السبت، في مكتبه، وأكد السامرائي خلال اللقاء ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي".

وأضاف السامرائي أن "هناك اهمية كبرى في فتح التعاون المشترك مع بريطانيا في المجالات كافة لما تملكه من تجارب وخبرات".