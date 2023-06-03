بعد أكثر من ثمان سنوات في الأسر.. إنقاذ ست ايزيديات عراقيات

وقالت مراد في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، "بعد أسابيع من التحقيق والعمل، يسعدني أن أعلن اننا استطعنا تحرير ست نساء ايزيديات تم أسرهم من قبل تنظيم داعش الارهابي في آب 2014".