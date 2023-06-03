بالصور.. عاصفة ترابية تضرب صلاح الدين

تنشر السومرية نيوز، صوراً لعاصفة ترابية تضرب محافظة صلاح الدين.

وتشهد مدن عدة في العراق بين فترة وأخرى عواصف ترابية، تتسبب بانعدام الرؤية في أغلب الأحيان.