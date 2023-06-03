في صلاح الدين.. إخماد حريق بمساحات زراعية (صور)

شهدت محافظة صلاح الدين، إخماد حريق في حقول زراعية بقضاء الدور.

وقال مراسل السومرية، إن فرق اسناد بغداد الرصافة تخمد حادث حريق اندلع بمساحات زراعية وحقول الحنطة المحصودة بقضاء الدور.

وتشهد مدن عراقية عدة بين فترة وأخرى حرائق تطال العديد من الحقول الزراعية، تتسبب بخسائر مادية كبيرة.