هيئة الحج تحصي اعداد الحجاج العراقيين الوافدين للمدينة المنورة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "8427 حاجا عراقيا وفدوا الى المدينة المنورة جوا وبرا منهم 1146 حاجا سيتم نقلهم اليوم الى مكة المكرمة".وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الحج والعمرة، استعدادها لإرسال 37 الف عراقي، لأداء مناسك الحج هذا العام.