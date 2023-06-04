وفاة عامل بمشروع مجاري بيجي في صلاح الدين

افاد مصدر محلي، اليوم الاحد، بوفاة عامل بمشروع مجاري قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز ان "أحد العمال في مشروع مجاري قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين توفي إثر انهيار سدة من التراب عليه أثناء العمل ".



وأضاف، ان "العامل من أهالي قضاء الشرقاط ".

