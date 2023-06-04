وزير الزراعة يكشف عبر السومرية أبرز تحدٍ يواجه العملية الزراعية

وشدد المالكي، في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، على "المضي نحو تقنين المياه من خلال استخدام المرشات سواء المتحركة او الثابتة"، مبيناً أن "وزارة الصناعة أعلنت استعدادها لتزويد وزارة الزراعة بـ50 – 100 مرشة شهرياً، فيما أعلنت شركة باور النمساوية استعدادها لتجهيزنا بـ500 مرشة شهرياً"، منوهاً إلى أن "مبلغ 33 مليار دينار خصص لمشروع مقاولة نتوقع ان نحصل منه على 5 الف مرشة".وأضاف، أنه "تم رفع الكمرك عن استيراد المرشات من قبل القطاع الخاص دعما للزراعة والفلاحين".وبين، أنه "خلال السنتين المقبلتين سيحصل عندنا عدد مناسب لإدارة العملية الزراعية من خلال المرشات وبالتالي يقلل استهلاك المياه ويزيد المحصول".كما لفت المالكي، إلى أن "مشكلة المياه انعكست أيضاً على الثروة الحيوانية"، مؤكداً أن "حيوانات كثيرة هلكت بسبب ازمة المياه خاصة في مناطق الاهوار".وتابع: "في مجال الأسماك نفس الشيء.. لدينا 4000 بحيرة اسماك مجازة ومثلها غير مجازة، وهناك قرار بغلق غير المجازة "، منوهاً إلى أن "وزارة الموارد المائية تخطط أيضاً لغلق البحيرات المجازة وهذا ما نرفضه".