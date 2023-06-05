العراق وباكستان يوقعان مذكرة تفاهم بشأن حاملي الجوازات الدبلوماسية

السومرية نيوز – سياسة



وقع وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع نظيره الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، مذكرة تفاهم بشأن اعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من تأشيرة الدخول.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فؤاد حسين وقع مع وزير الخارجية الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، مذكرة تفاهم بشأن اعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من تأشيرة الدخول".

وأضاف، أن "هناك مذكرة أخرى، سيتم توقيعها مع وزير الثقافة العراقي بخصوص التعاون الثقافي بين البلدين".

وأشار الى ان " العلاقات مع باكستان قوية وسنبدأ بالمشاورات السياسية مع باكستان"، موكدا على "استمرارية التعاون الأمني مع باكستان ونتطلع إلى علاقات مستقبلية قوية مع باكستان".



وأوضح انه "تقرر تشكيل لجنة لحل مشكلة الديون الباكستانية على العراق".



بدوره، أكد وزير الخارجيَّة الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، ان زيارتي إلى بغداد تهدف إلى تعزيز العلاقات ونتطلع إلى فتح مركز للزائرين في كربلاء المقدسة".

وأضاف ان "العراق وباكستان ساهما في دعم السلام بالمنطقة"، معتبرا ان "العراق صديق حقيقي لنا وأنا اعتبر نفسي ابنه".





وأضاف، أن "هناك مذكرة أخرى، سيتم توقيعها مع وزير الثقافة العراقي بخصوص التعاون الثقافي بين البلدين".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، قد أعلن، وصول وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري، الى بغداد في زيارة رسمية.