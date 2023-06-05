امطار وغيوم تخيم على اجواء يوم غد.. تعرف على طقس العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن وحدوث عواصف رعدية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن تكون رعدية احياناً ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وتابعت الهيئة، أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".ولفتت الى، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".