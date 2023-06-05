أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية

السومرية نيوز - محليات

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية، لليوم الاثنين 5 حزيران/ يونيو 2023.





سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1750 دينار.



سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار



في الشمال:



سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 750 دينار.



سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار







في الجنوب:



سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1500 دينار.



سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار



















في بغداد:سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1750 دينار.سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 750 دينار.سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1500 دينار.سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار