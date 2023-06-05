التربية توافق على تأدية طلبة الكلية التربوية المفتوحة امتحاناتهم وتسديد الاجور لاحقاً

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد حرمانهم من أداء امتحانات الكورس الثاني، سمح وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري لطلبة الكلية التربوية المفتوحة غير المسددين لإجورهم الدراسية بتأديتها على ان يسددوا المبالغ التي بذمتهم مع الغرامة في وقت لاحق، مراعاةً لظروفهم المعيشية ".من جانبه أثنى عميد الكلية التربوية المفتوحة أنيس المشهداني، على "الخطوة الداعمة والمسؤولة للجبوري والتي ستساهم في تحفيز الطلبة على إكمال دراستهم بثبات".