الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في العراق

وقال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، فيلي فارجولا، في كلمة خلال مؤتمر إقامته الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (giz) وحضره مراسل السومرية، إن "المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالعراق، هي مشاريع مهمة وضرورية"، مبيناً أن "هناك العديد من الدول منها إيطاليا والمانيا وفرنسا وهولندا والسويد تدعم تلك المشاريع".وأضاف، أن "المشاريع في العراق لا يمكن أن تكون موجودة من دون دعم، لذلك فأن هناك ممارسات من قبل الحكومة لتسهيل المشاريع وتطوير الاقتصاد العراقي".وأكد، أن "حكومة السوداني رحبت بمبادرات الدعم للمشاريع، وبالتالي فإن هناك جهود لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة على مستوى الدولي"، مبيناً أن "القرارات التي يتم إاتخاذها، تهدف إلى تسهيل الاستثمارات".من جانبها قالت القائمة باعمال السفارة الالمانية، مارغريت جيكوب في كلمة لها: إن "المشروع الألماني يهدف إلى تطوير الشركات الاقتصادية والمتطورة بالعراق، من إجل التنمية، ما دفعنا إلى إقامة العديد من المشاريع في بلدان العالم ومن ضمنها العراق".وأوضحت، أن "الاقتصاد العراقي واجه العديد من الأزمات بسبب استحواذ داعش الإرهابي على العديد من المناطق، فضلاً عن الصراع بين اوكرانيا وروسيا ما تسبب بانتكاس اقتصادي على المستوى العالمي"، مشددة على "ضرورة تنويع الاقتصاد ومصادره، والابتعاد عن الاعتماد على النفط فقط".واشارت إلى، أن "الدعم الألماني جاء لتطوير وتنمية القطاع الخاص في العراق من خلال دعم المشاريع، التي تنشط وتطور النظام الاقتصادي"، مؤكدة "نحن نركز على التنويع الاقتصادي والمشاريع المالية والشركات المتوسطة وتطوير القطاع الخاص العراقي".وأكدت، أن "الحكومة العراقية ملتزمة بالتنوع الاقتصادي ودعم سوق العمل، من خلال المشاريع الاقتصادية، من اجل تطوير الشركات الصغيرة".وبينت، أن "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تعمل على مساعدة الحكومة العراقية، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالعراق"، مستدركة بالقول: إن "العمل بهذا الدور يكون بالتعاون مع الشركاء العراقيين لتطوير الاقتصاد العراقي".