البصرة.. اندلاع حريق ضخم بمزاد سفوان لبيع المواد المستعملة

محليات

اندلع حريق ضخم، اليوم الاثنين، بمزاد سفوان لبيع المواد المستعملة (كويتية) في محافظة البصرة.

وقال مراسل السومرية في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا كبيرا نشوبه في مزاد سفوان لبيع الاثاث وغيرها من المواد المستعملة (كويتية) جنوب غرب البصرة 45 كم".

