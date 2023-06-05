عمليات كربلاء تعلن تفويج 8 آلاف حاج عبر منفذ عرعر.. السومرية تواكب الحجاج

وقال الهاشمي، في حديث لـ السومرية نيوز، أنه "تم تفويج أكثر من 8000 حاج برا عبر منفذ عرعر الحدودي، الى المدينة المنورة".وأكد، أن "هذا العام سيشهد تفويج حجاج اقليم كردستان على منفذ عرعر الحدودي برا لأول مرة".ورافقت عدسة السومرية، حجاج بيت الله الحرام، الى منفذ عرعر الحدودي وسط اجراءات امنية مشددة وغطاء جوي.