التربية العراقية تنشر نتائج السادس الابتدائي 2023 لمحافظتين

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، تكملة نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي.

ويشهد رابط النتائج، زخماً كبيراً قد يضطرك إلى الانتظار قليلاً.. النتائج ادناه:

يذكر أن السومرية كانت قد نشرت في وقت سابق نتائج الدور الأول للسادس الابتدائي في عدد من المحافظات الأخرى، للاطلاع عليها