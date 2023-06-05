للحد من انتشار الحمى النزفية.. حملة صحية واسعة في النجف

وقال المتحدث الرسمي لمحافظة النجف الاشرف احمد محمد الفتلاوي، في حديث لـ السومرية نيوز، انه "وجه محافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي قيادة شرطة المحافظة وكافة توابعها وكذلك الامن الاقتصادي والرقابة الصحية ودائرة الطب البيطري باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والصحية في المجازر الرسمية للوقاية والحد من انتشار مرض الحمى النزفية والتأكيد على القصابين بذبح المواشي داخلها ومحاسبة كل من يقوم بالذبح العشوائي وفق القانون".وأضاف: "هناك جولات ميدانية من الجهات المذكورة على كافة محلات القصابة واي مخالفات للشروط سيتم اغلاق المحال مباشرةً".