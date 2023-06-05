بعثة الحج العراقية تحصي عدد الحجاج العراقيين في الديار المقدسة

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه "بلغ عدد الحجاج الوافدين الى الديار المقدسة 12382 حاجا".مشيرة الى ان "10044 منهم في المدينة المنورة و2338 بمكة المكرمة".وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الحج والعمرة، استعدادها لإرسال 37 الف عراقي، لأداء مناسك الحج هذا العام.