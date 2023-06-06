الأنواء الجوية: امطار وارتفاع بالحرارة خلال الأيام الاربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً الى غائم جزئي بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفت الى أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً وغائم جزئي في اقسامها الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر في أقسامها الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".