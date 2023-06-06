كربلاء.. السجن 6 سنوات بحق مدان بجريمة بيع دفاتر صكوك مزورة

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم كان يروج ببيع دفاتر صكوك مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، بعدما ضبطت بحوزته على دفتري (2) صكوك فارغة".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لإحكام المادة 295/ 1 من قانون العقوبات".