ضجة في الشارع العراقي سببها شاب رمى قطة من الطابق التاسع! (فيديو وتفاصيل)

الفيديو مؤلم ⛔️
◾️خلال البث المباشر : مستهتر يتسلط على قطة أليفة ويرميها من الطابق التاسع في إحدى عمارات مجمع بسماية السكني في بغداد لتموت إثر ذلك .. والقوات الامنية تلقي القبض عليه . pic.twitter.com/Qtxqka7rIG
— لا شرقية 🇮🇷 ولا غربية 🇺🇸 (@Iraq213890) June 5, 2023
الفيديو مؤلم ⛔️
◾️خلال البث المباشر : مستهتر يتسلط على قطة أليفة ويرميها من الطابق التاسع في إحدى عمارات مجمع بسماية السكني في بغداد لتموت إثر ذلك .. والقوات الامنية تلقي القبض عليه . pic.twitter.com/Qtxqka7rIG
دائرة العلاقات والإعلام تتخذ الإجراءات اللازمة بشخص أقدم على رمي قطة من شرفة إحدى العمارات السكنية في بسماية
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الداخلية بمتابعة الحالات السلبية التي ينبذها المجتمع، وبعد انتشار مقطع فديو يظهر فيه شخص قام برمي (قطة) من شرفة إحدى العمارات… pic.twitter.com/umkpYcxz3J
— سعد معن - Saad Maan (@saadmaanoficial) June 5, 2023
دائرة العلاقات والإعلام تتخذ الإجراءات اللازمة بشخص أقدم على رمي قطة من شرفة إحدى العمارات السكنية في بسماية
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الداخلية بمتابعة الحالات السلبية التي ينبذها المجتمع، وبعد انتشار مقطع فديو يظهر فيه شخص قام برمي (قطة) من شرفة إحدى العمارات… pic.twitter.com/umkpYcxz3J
هذا الحْرا الي اسمه سجاد الموسوي ناشر مقطع يتفاخر بي بقتل قطة من خلال رميها من اعلى بناية ٩ طوابق، و يضحك و مفتخر بفعلته
اكثر القىٓلة و المجرمين جانت بدايتهم يقىٓلون و يعدْبون الحيوانات،اليوم قىٓل قطة باجر يسوي جريمة اكبر!
اذا ماكو قانون يأدبك الفضيحة تأدبك #حاسبوا_سجاد_الموسوي pic.twitter.com/MmrnUWO8Wm
— alzahraa (@allzahraas) June 4, 2023
هذا الحْرا الي اسمه سجاد الموسوي ناشر مقطع يتفاخر بي بقتل قطة من خلال رميها من اعلى بناية ٩ طوابق، و يضحك و مفتخر بفعلته
اكثر القىٓلة و المجرمين جانت بدايتهم يقىٓلون و يعدْبون الحيوانات،اليوم قىٓل قطة باجر يسوي جريمة اكبر!
اذا ماكو قانون يأدبك الفضيحة تأدبك #حاسبوا_سجاد_الموسوي pic.twitter.com/MmrnUWO8Wm
السايكو الي شمر البزونه من عمارة بمجمع بسمايه طلع بأستمرار يأذي الحيونات ويأذي الاطفال جيرانهم بالمجمع السكني
السكوت عنه كل هالفترة خلته يعتقد انه خارج نطاق المحاسبه
عموما هذا المريض ع الاغلب تم اعتقاله
— 𒀠𒄿-عـلي (@AliAl3obaaidi) June 4, 2023
السايكو الي شمر البزونه من عمارة بمجمع بسمايه طلع بأستمرار يأذي الحيونات ويأذي الاطفال جيرانهم بالمجمع السكني
السكوت عنه كل هالفترة خلته يعتقد انه خارج نطاق المحاسبه
عموما هذا المريض ع الاغلب تم اعتقاله