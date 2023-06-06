حريق داخل مستشفى وسط البصرة

وقال المراسل، ان "حريقا اندلع داخل مستشفى الفيحاء وسط محافظة البصرة"، مبينا انه "لم تعرف لغاية الان أسباب اندلاع الحريق".وأضاف، ان "الحريق اندلع بالقرب من حاضنات الاطفال الخدج المبنية من مادة "سندويج بنل" سريعة الاشتعال".