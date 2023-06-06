لجنة عليا تناقش الاحتفالات الخاصة بعيد الصحافة العراقية

وذكر بيان لنقابة الصحفيين ورد لـ السومرية نيوز، أن اللامي "ترأس اجتماع العليا المكلفة بالتهيئة لاحتفالات العيد الوطني للصحافة العراقية في ذكراه الرابعة والخمسين بعد المائة".واستعرض اللامي، وفق البيان، "امام اعضاء اللجنة العليا المكلفة من قبل رئيس الوزراء، اجراءات النقابة بما يتعلق بدعوة واستضافة الوفود والشخصيات من مختلف دول العالم والتي تضم وزراء الثقافة والاعلام العرب والاجانب ورؤساء مؤسسات اعلامية عربية ومنظمات اممية تعنى بالصحافة والاعلام، بالاضافة الى تهيئة كافة المستلزمات اللوجستية والفنية الخاصة باقامة الاحتفالات ومن ابرزها الاعداد للاحتفال المركزي الذي سيقام في قاعة الزوراء بفندق الرشيد ومهرجان المحافظات في متنزه الزوراء والاحتفال الجماهيري في المركز الثقافي والاجتماعي الف ليلة وليلة فضلا عن استضافة اجتماعات المكتب الدائم والامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب".كما تم، بحسب البيان "بحث ما ستقدمه الجهات الساندة الممثلة من عدد من الوزارات والدوائر الاخرى التي اوعز رئيس الوزراء لها بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين بتقديم كافة التسهيلات لانجاح تلك الاحتفالية الوطنية".