في النجف.. وفاة طفل سقط داخل بئر

أعلنت دائرة صحة النجف، الثلاثاء، عن وفاة طفل سقط داخل بئر في منطقة زراعية.

وقال مدير اعلام دائرة صحة النجف ماهر العبودي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طفلاً وقع في بئر في المنطقة الزراعية المحاذية لحي ميسان ووصل ميتا". وأضاف أنه "تم ارسال جثته الى الطب العدلي".