السومرية تنشر نتائج السادس الابتدائي لتربية واسط

تنشر السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، نتائج السادس الابتدائي لتربية واسط الدور الاول للعام الدراسي 2022 / 2023 .







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