اعتقال أجنبيين حاولا إدخال مبالغ مالية مزورة الى العراق

أعلنت قيادة قوات الحدود، الثلاثاء، عن اعتقال أجنبيين اثنين حاولا إدخال مبالغ مالية مزورة الى العراق.



وقالت القيادة في بيان، إن "مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابع لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت وفي عمليتين منفصلتين من القاء القبض على متهمين اجنبيين اثنين بحوزتهما مبالغ مالية مزورة من فئة (25) الف دينار كانا يرومان إدخالها الى الأراضي العراقية". وأضاف البيان "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".