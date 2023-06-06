اندلاع حريق في متنزه جنوب النجف

اندلع حريق، مساء اليوم الثلاثاء، داخل متنزه جنوب محافظة النجف.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن حريقاً اندلع قبل قليل في متنزه حي المعلمين جنوب النجف.



وأضاف أن فرق الدفاع المدني توجهت نحو الحريق.

