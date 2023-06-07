أحدهما بمخزن للأثاث.. السيطرة على حريقين منفصلين في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حريقاً نشب بمخزن ومعمل للأثاث في منطقة بغداد الجديدة"، مبينة ان "فرقنا تمكنت من إخماد الحريق".وأضافت، أن "الحريق الثاني حصل بمخازن للمواد الكيميائية ومستلزمات المختبرية في منطقة باب المعظم".وأشار البيان الى، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريقين، بدون إصابات تذكر".