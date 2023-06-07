موجة ماطرة تخيم على أجواء العراق الأسبوع المقبل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً الى غائم جزئي في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابعت الهيئة، أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً وفي أقسامها الغربية يكون غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية في أماكن متفرقة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".ولفتت الى أن "طقس يوم الأحد المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".