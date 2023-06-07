القضاء والداخلية يبحثان تطوير قدرات ضباط الشرطة بمجال التحقيق

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أستقبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري وبحث معه تطوير قدرات ضباط الشرطة في مجال التحقيق وادخالهم في دورات خاصة بالتحقيق بمشاركة القضاء".