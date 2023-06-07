الصحة تعلن المباشرة بتطبيق رقمنة نظام توفر الموارد والخدمات

السومرية نيوز - محليات



أعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء، المباشرة بتطبيق ببرنامج رقمنة نظام توفر الموارد والخدمات.

وقال الحسناوي خلال مؤتمر صحفي، تابعته السومرية نيوز، انه "تمت المباشرة بتطبيق برنامج رقمنة نظام توفر الموارد والخدمات في القطاع الصحي".



وأضاف، ان "ذلك جاء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية".

