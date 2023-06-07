صلاح الدين.. انقاذ فتاة حاولت الانتحار في نهر دجلة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العملية جاءت على خلفية الإخبار الذي تلقته الشرطة المجتمعية من قبل الشرطة النهرية في المحافظة بشأن وجود فتاة على ضفاف نهر دجلة (البلاج) تحاول الانتحار، الأمر الذي دعا الشرطة المجتمعية الى تشكيل فريق عمل توجه فوراً الى مكان وجود الفتاة".وأضافت ان "الفريق تمكن من اقناعها بالعدول عن فكرة الانتحار والوقوف على الأسباب التي دعتها للإقدام على هذا الفعل، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لها".وأشارت الى ان "الشرطة المجتمعية حثت ذويها على الاهتمام بها ورعايتها وعدم تعنيفها، بعد أن تبين أن الفتاة تعاني ضغوطاً واضطراباً نفسياً حاداً"، مشيرة إلى أنها "ستنظم زيارات دورية لمنزل الفتاة من خلال وحدة الدعم المجتمعي، للاطلاع على أوضاعها وتقديم الدعم اللازم لها".