نقيب الصيادلة يكشف لـ السومرية موعد تسعيرة الأدوية

وقال الهيتي في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "الحكومة الحالية اولت اهتماما كبيرا في مجال الخدمات الصحية والقرارات الخاصة بتوطين الصناعة الدوائية وكانت خطوة صحيحة بشأن تطوير الواقع الصحي من خلال تقليل استيراد الادوية ودعم الصناعة المحلية والذي يشترك فيه القطاعين العام والخاص".وأضاف: "إذا كانت هناك إرادة حقيقية فيمكن ان تنجح خطوة توطين الصناعة الدوائية"، موضحا ان "الصناعة الدوائية بدأت في البلاد منذ الخمسينات واغلبها صناعة نمطية وهي لا تغطي اكثر من 20% من حاجة السوق، ونحتاج الى خبراء في صناعة الدواء المنقذ للحياة من خلال الدراسات والتعاون مع الجامعات العالمية".ولفت نقيب الصيادلة الى ان "هناك لجنة قانونية تراقب أسعار الدواء ووزارة الصحة وضعت "باركود" خاص يمكن للمواطن من خلاله ان يعرف هذا الدواء مجاز ومسعر من قبل الوزارة"، موضحا ان "البرنامج الذي بنته نقابة الصيادلة واكملته وزارة الصحة ما زال في طور التطوير من خلال تنفيذه بوضع شعارين للنقابة والصحة على الدواء لكي يتم تطبيق الرقابة من خلالهما بلجان رقابية مشتركة للحد من ارتفاع الأسعار".واكد ان "جميع الادوية في السوق مفحوصة وتم اختبارها في مختبرات وزارة الصحة"، معرباً عن اعتقاده أن "تسعيرة الدواء ستتم بشكل كامل خلال هذا العام".وشدد نقيب الصيادلة على ان "كل من يهرب الدواء سيحاسب من خلال اللجان الرقابية المشتركة ومن خلال المنافذ ومراقبة الطرق وسيواجه عقوبات رادعة"، مؤكد انه "تم القضاء على التهريب من خلال الرقابة الشديدة وهناك احكام قاسية بحق المخالفين"، وبين انه "بعد 15 حزيران كل من يتعامل بالتهريب سيتعرض لأشد العقوبات".