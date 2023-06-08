المؤيد: حرية الإعلام تحظى بالاهتمام الحكومي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، التقى مسؤولي المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية، واعلن عن حزمة لتسهيل إجراءات ترخيصها".وأكد المؤيد "تعزيز حرية الإعلام تحظى بالاهتمام الحكومي من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والسلطتان التشريعية والقضائية"، مبينا ان "على المؤسسات العمل معاً لتطوير قطاع الإعلام بما يساعده على النهوض بمسؤولياته في البلاد".وشدد المؤيد "على أهمية أن يأخذ الإعلام دوره في ترسيخ الهوية الوطنية والتعايش السلمي"، مشيرا الى ان "المؤسسات الإعلامية مدعوة لدعم جهود الدولة في النهضة العمرانية والاقتصادية بالبلاد".وأعرب المؤيد عن أمله "من المؤسسات الإعلامية الوطنية دعم صورة العراق أمام الرأي العام الإقليمي والدولي بما يساعد في جذب الاستثمارات والازدهار الاقتصادي"، موضحاً ان "المسؤولية الاجتماعية للإعلام تحتم على الجميع الحفاظ على الأمن النفسي والمجتمعي للمواطنين وتسليط الضوء على أصحاب الابتكار والإبداع والنجاح في المجتمع".