نحو 310 كيلو متر مربع في قضاء الفاو ملوثة بالألغام.. خطر يهدد حياة المواطنين

مدير شؤون الألغام في الوزارة صباح الحسيني قال إنَّ دائرته وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الدفاع المدني وهيئة الحشد الشعبي، تستعد لإجراء أعمال المسح التقني وغير التقني لـ 15 منطقة ملوثة بالألغام والمقذوفات غير المنفلقة والمخلفات الحربية، مبيناً أنَّ "المساحة تقدر بـ 310 كيلو متر مربع في قضاء الفاو بمحافظة البصرة.وأشار إلى أنَّ هذه المنطقة استهدفت لغرض تنفيذ مشاريع ستراتيجية واقتصادية وتنموية لصالح وزارتي النقل والنفط، لافتاً إلى أنَّ أعمال المسح غير التقني ستسهم بتحقيق شامل للمناطق الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية ليتم تنفيذ أعمال التطهير والإزالة لها، إلى جانب تحديد عوامل الخطر الاجتماعية والاقتصادية وجمع المعلومات عن الحوادث، فضلاً عن نوع وعمق دفن المتفجرات من المخلفات.وأفاد الحسيني بأنَّ التلوث بالألغام يعد خطراً يهدد حياة المواطنين، لاسيما المناطق القريبة من المواقع الملوثة، منوهاً بان الحروب التي خاضتها البلاد في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، خلفت مساحات واسعة من التلوث، بلغت نحو 2100 كيلو متر مربع، بحسب الصحيفة الرسمية.وذكر أن محافظة البصرة تعد من أكثر المناطق تلوثاً، إذ تصل المساحة الملوثة فيها إلى 1100 كيلو متر مربع، مؤكداً أنَّ العراق وبموجب الاتفاقيات الدولية يجب أن يكون خالياً من الألغام بحلول العام 2028.