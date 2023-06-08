عودة 150 عائلة "نازحة" لصلاح الدين والسومرية تسلط الضوء على اوضاعهم المأساوية (فيديو)

وقالوا الأهالي عبر البرنامج، "بعد قرابة 9 أعوام من العيش من مخيمات النازحين، عدنا الى أراضينا التي دمرها تنظيم "داعش" الإرهابي خلال احتلاله محافظة صلاح الدين، كما وجدنا منزلنا مهدمة بالكامل".وأضافوا، "نحتاج دعم الجهات المختصة والمنظمات الانسانية بالماء والكهرباء وكذلك تعويضنا بعد تدمير العصابات الإرهابية منازلنا بالكامل"، مضيفين، "الان عوائلنا تعيش تحت أنقاض المنازل المهدمة، كما نقوم بجمع الحطب من أجل الطبخ ونشرب الماء المالح".كما وجهوا عبر برنامج "ناس وناس" الذي يعرض على قناة السومرية، انتقاد حاد الى الجهات المختصة لعدم زيارتهم بعد عودتهم من المخيمات الى ديارهم وكذلك صندوق اعمار المناطق المحررة. كما عبروا عن استعدادهم من اجل العمل على إعادة الحياة الى مناطقهم.وقبل أيام، عاد نحو 150 عائلة نازحة إلى منطقة الشهابي جنوب صلاح الدين بعد تدقيق أسمائهم من قبل القوات الأمنية.