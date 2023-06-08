نشأ على أنه أنثى.. إجراء أول عملية تصحيح جنس لشاب بكركوك

وقال مدير مستشفى كركوك التعليمي، الدكتور علي عادل ان "فريقاً طبياً متخصصاً تمكن من اجراء عملية جراحية خاصة لحالة نادرة الحدوث لمريض يبلغ من العمر 19 سنة"، مبيناً أن "العملية نوعية ونادرة على مستوى العراق، وتتمثل بتصحيح الجنس (METOIDIOPLASTY)، وتمت العملية بنجاح ".من جانبه، اشار اخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية تخصص دقيق في جراحة ناظور البطن البولي المتقدم والمشرف على العملية، الدكتور حيدر حسين الوائلي الى انه "تم إجراء عملية تصحيح الجنس لمريض في التاسع عشر من عمره حيث نشأ على أنه أنثى ولكن بعد إجراء الفحوصات اللازمة قبل ٥ سنوات اكتشف ان أعضاءه الداخلية والكروموسومات ذكرية والعضو الخارجي فقط انثوي والتي تعتبر من الحالات النادرة جدا ".وتابع ان "المريض راجع عدة مراكز واطباء الى ان تم احالته الى مدينة الطب في بغداد وكان قرار اللجان الطبية إرساله إلى الخارج حيث يحتاج إلى عملية تصحيح الجنس والى مراكز خاصة والتي تعتبر من العمليات المتقدمة جدا وتم إجراء العملية في مستشفى كركوك التعليمي وتمت العملية بنجاح وأخرج المريض متحسنا".