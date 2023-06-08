الموارد المائية توضح بشأن المضخات العائمة على بحيرة الثرثار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تداولت بعض وسائل الاعلام تقرير صحفي تناول معلومات مضللة وخطيرة ومثيرة للرأي العام حول مشروع نصب مضخات عائمة في بحيرة الثرثار، ونود ان نبين للرأي العام ان التخصيصات لهذا المشروع ادرجت ضمن الموازنة الاتحادية المقترحة لعام 2021حيث اقدمت وزارة الموارد المائية هذا العام على حذف واستحداث المكون بسبب عدم أقرار الموازنة ولأهمية المشروع الذي يعد من المشاريع المهمة التي تحد من آثار الشحة المائية ولا يتحمل التأخير".وأضافت: "علماً ان خزان بحيرة الثرثار أحد الخزانات الرئيسية التي تعزز نهري دجلة والفرات بالمياه تحديدا ويتم مراقبة نوعية مياه البحيرة من قبل المركز الوطني لادارة الموارد المائية إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية من خلال محطات الرصد المنصوبة".وأشارت الوزارة الى ان "عملية نصب المضخات جاء بسبب شحة المياه التي يعاني منها البلد للسنة الرابعة على التوالي والتي أدت الى انخفاض مناسيب المياه في بحيرة الثرثار مما يستوجب نصب مضخات لسحب المياه منها والاستفادة من الخزين الميت لتعزيز نهري دجلة والفرات".