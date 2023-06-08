السومرية تنشر نتائج السادس الابتدائي لتربية ذي قار

تنشر السومرية نيوز، نتائج الصف السادس الابتدائي لتربية ذي قار الدور الاول للعام الدراسي 2022 / 2023 .

ويشهد رابط النتائج، زخماً كبيراً قد يضطرك إلى الانتظار قليلاً.. النتائج ادناه:

