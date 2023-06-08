نصيف تكشف عن "ملفات فساد" بمصفى كربلاء

وقالت نصيف في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "ملف مصفى كربلاء يشوبه الكثير من الفساد، وبعد الاطلاع على الملف وجدنا خللا فيه بحيث ان الانابيب صدئة بعد شهر من التشغيل بالإضافة الى قلة الطاقة الإنتاجية للمصفى خلافا للمخطط"، موضحة ان "مصافي الوسط متواطئة مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع"، وبينت انه "تم تأخير انجاز المشروع وليس لدينا كادر متدرب لإدارة المشروع".وأضافت: "مدير عام المصافي لا يستطيع التخلي من مسؤوليته عن الفساد في انجاز المشروع والجهة القطاعية اوهمت رئيس الوزراء في حجم الفساد بالمشروع لأنهم لم يكونوا امينين في نقل الموضوع"، مؤكدة ان "هناك هدرا كبيرا للمال العام في مصفى كربلاء".وأشارت نصيف الى ان "تدخل النواب في الضغط على غلق ملفات الفساد اما لحماية كتلة سياسية واما لحماية الفاسد او لتحقيق منافع شخصية وهناك على العكس نواب يؤيدون عمل لجنة النزاهة النيابية ويدعمون القضاء على الفساد".