نصيف بشأن "ميناء الفاو": هناك ملفات فساد حوله

شددت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية النائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، ان النزاهة تحاول اعادة الثقة مع المواطن للكشف عن ملفات الفساد، مبينة ان هناك ملفات فساد حول ميناء الفاو.

وقالت نصيف في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "ما فقده العراق من المال العام كثير بسبب عدم تنفيذ مشروع ميناء الفاو وذلك لان المفاوض الكويتي كان أشرس من المفاوض العراقي في الملفات المشتركة وكان هناك تنازل في عدة ملفات منها ميناء الفاو وخور عبد الله وترسيم الحدود وبسبب ان العراق كان تحت البند السابع والبعض يرى ان العراق لا يجب ان يفاوض في الوقت الحالي فيما يخص المواضيع الدولية".

وأضافت: "ميناء الفاو لحقه غبن كبير وتم التحقيق مع مدير الموانئ بسبب ملفات الفساد في الميناء والإخفاق في تحقيق المصلحة الوطنية، والفترة السابقة شهدت تواطئ من قبل المسؤولين في الملفات الوطنية ما تسبب في هدر كبير للمال العام ولكن في الوقت الحالي هناك تجاوب في موضوع الكشف عن ملفات الفساد".

وأشارت نصيف الى ان "تصريح وزير النقل بخصوص طريق التنمية فان الوزير اما جاهل او ليس لديه معلومة عن المشروع، ولكن هناك عمل جدي مع الجانب الصيني بشأن انجاز هذا الملف وعلينا ان ندعم هذا المشروع كخطوة لتطوير الموانئ العراقية التي تواجه منافسة من قبل موانئ الدول المجاورة".

وبينت ان "لجنة النزاهة النيابية تحاول إعادة ثقة المواطن بالكشف والتبليغ عن ملفات الفساد لان هناك تعاون حقيقي بين اللجنة والحكومة في محاربة الفساد والقضاء عليه".